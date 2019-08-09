Сообщено о подозрении заместителю Бориспольского городского совета в получении неправомерной выгоды
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Прокуратурой Киевской области сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды заместителю Бориспольского городского совета, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
“Досудебным расследованием установлено, что один из заместителей Бориспольского городского головы, используя свое служебное положение систематически получал неправомерную выгоду от субъектов предпринимательской деятельности за заключение договоров подряда на выполнение работ, оказание услуг, поставку товарно-материальных ценностей за бюджетные средства”, — указано в сообщении.
Сейчас действия заместителя Бориспольского городского головы инкриминируется ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).
Также решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителям коммерческих структур, которые предоставляли неправомерную выгоду должностным лицам горсовета.
Досудебное расследование продолжается.
Напоминаем, депутатов Кропивницкого горсовета подозревают в получении 1 тыс. долларов взятки.