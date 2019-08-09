Повідомлено про підозру заступнику Бориспільської міської ради у отриманні неправомірної вигоди

“Досудовим розслідуванням встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище систематично отримував неправомірну вигоду від суб’єктів підприємницької діяльності за укладання договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти”, — вказано у повідомленні.

Наразі дії заступника Бориспільського міського голови інкриміновано за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Також вирішується питання про повідомлення про підозру керівникам комерційних структур, які надавали неправомірну вигоду посадовим особам міськради.

Досудове розслідування триває.

Нагадуємо, депутатів Кропивницької міськради підозрюють в отриманні 1 тис. доларів хабара.