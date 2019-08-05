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Сообщено подозрение таксисту, который приковал пассажира в гараже накануне

Сообщено подозрение таксисту, который приковал пассажира в гараже накануне

Киев  •  УНН

 • 6956 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сообщено о подозрении таксисту, который приковал в гараже своего пассажира, когда узнал, что у него нет средств, чтобы рассчитаться за проезд, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Киево-Святошинской местной прокуратурой сообщено о подозрении 40-летнему мужчине в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека из корыстных побуждений).

“Доехав до с. Глухов Сумской области таксист сообщил пассажиру, что нужно рассчитаться, на что последний сказал, что у него нет средств и ему нужно перечислить денежные средства на карточный счет и потом он заплатит за проезд. Однако, водитель не дождавшись средств, посадил пострадавшего назад в автомобиль и вернулся в г. Киев. Привез его к гаражному помещению в с. Софиевская Борщаговка, где связав последнему левую ногу цепью, закрыл в гаражном помещении, оставив при этом продукты питания. В этот же день, мужчине удалось самостоятельно освободиться и выйти из гаража. С цепью на ноге человек пришел в правоохранительные органы, где и сообщил о совершенном в отношении него преступлении”, — указано в сообщении прокуратуры.

В настоящее время прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства его вины в суде ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, полицейские задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале.

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