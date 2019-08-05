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Повідомлено підозру таксисту, який прикував пасажира у гаражі напередодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Повідомлено про підозру таксисту, який прикував у гаражі свого пасажира, коли дізнався, що у нього немає коштів щоб розрахуватися за проїзд, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Києво-Святошинською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру 40-річному чоловіку у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини з корисливих мотивів).

“Доїхавши до с. Глухів Сумської області таксист повідомив пасажиру, що потрібно розрахуватися, на що останній сказав, що у нього немає коштів і йому потрібно перерахувати грошові кошти на картковий рахунок і потім він сплатить за проїзд. Однак, водій не дочекавшись коштів, посадив потерпілого назад до автомобіля та повернувся до м. Києва. Привіз його до гаражного приміщення в с. Софіївська Борщагівка, де зв’язавши останньому ліву ногу ланцюгом, зачинив в гаражному приміщенні, залишивши при цьому продукти харчування. Цього ж дня, чоловіку вдалося самостійно звільнитися та вийти з гаража. З ланцюгом на нозі чоловік прийшов до правоохоронних органів, де і повідомив про вчинений стосовно нього злочин”, — вказано у повідомленні прокуратури.

На даний час прокуратурою підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення його вини в суді йому загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, поліцейські затримали таксиста, який прикував пасажира ланцюгом у підвалі.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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