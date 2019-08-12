Наводнения в Индии: погибло уже почти 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Число жертв наводнений в Индии возросло почти до 150. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.
Сообщается, что число жертв наводнений в Индии возросло почти до 150. В штатах Керала, Карнатака и Махараштра из-за сильных ливней и оползней покинуть свои дома были вынуждены сотни тысяч людей.
Эвакуация продолжается, но власти Кералы предупреждают, что в некоторых районах из-за угрозы шторма спасательные работы могут быть временно приостановлены.
Местный житель рассказывает, что все это длится уже 5-6 дней. Вода прибывает со всем сторон, затоплены уже много домов.
Как сообщал УНН, ранее было известно о 114 жертвах наводнений в Индии.