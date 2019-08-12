Повені в Індії: загинули вже майже 150 людей

Повідомляється, що кількість жертв повеней в Індії зросла майже до 150. У штатах Керала, Карнатака і Махараштра через сильні зливи та зсуви покинути свої будинки були змушені сотні тисяч людей.

Евакуація триває, але влада Керали попереджає, що у деяких районах через загрозу шторму рятувальні роботи можуть бути тимчасово припинені.

Місцевий житель розповідає, що все це триває вже 5-6 днів. Вода прибуває з усім сторін, затоплені вже багато будинків.

Як повідомляв УНН, раніше було відомо про 114 жертв повеней в Індії.