Мощность украинского телевещания на Крым увеличена более чем в три раза

"Оператор телекоммуникаций в Чонгаре Херсонской области - компания Телесет Украины - планово перевел цифровое телевизионное вещание 5-ти украинских телеканалов со стандарта DVB-T - на DVB-T2 и, соответственно, увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое - с 0,3 кВт до 1 кВт." - написал Костинский.

Сейчас сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами.

Более 200 тыс. крымчан уже сегодня имеют доступ к эфиру украинских телеканалов в T2.

Также он отметил, что следующий этап развития телевизионного вещания на территорию Крыма - объявление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания нового конкурса на 5 новых мест в новом локальном мультиплексе, который также будет создан на РТПС Чонгар.

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