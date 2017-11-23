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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 67827 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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Мощность украинского телевещания на Крым увеличена более чем в три раза

Мощность украинского телевещания на Крым увеличена более чем в три раза

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Мощность цифрового телевизионного вещания на Крым с Чонгарской башни увеличена в три раза. Об этом на своей странице Facebook написал член Национального Совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает УНН.

"Оператор телекоммуникаций в Чонгаре Херсонской области - компания Телесет Украины - планово перевел цифровое телевизионное вещание 5-ти украинских телеканалов со стандарта DVB-T - на DVB-T2 и, соответственно, увеличил мощность вещания на территорию Крыма более чем втрое - с 0,3 кВт до 1 кВт." - написал Костинский.

Сейчас сигнал пяти украинских телеканалов распространяется на территории Джанкойского и Красноперекопского районов, и за их пределами.

Более 200 тыс. крымчан уже сегодня имеют доступ к эфиру украинских телеканалов в T2.

Также он отметил, что следующий этап развития телевизионного вещания на территорию Крыма - объявление Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания нового конкурса на 5 новых мест в новом локальном мультиплексе, который также будет создан на РТПС Чонгар.

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