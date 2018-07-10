Пострадавший во время инцидента в Эймсбери британец пришел в себя
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Британец Чарльз Роули, который попал под действие нервно-паралитического вещества "Новичок" в Уилтшире, пришел в себя. Об этом на своей странице в Twitter сообщила во вторник больница городского округа Солсбери, передает УНН.
"Мы наблюдали небольшие, но существенные изменения в состоянии Чарли Роули. Он находится в критическом, но стабильном состоянии, и он уже пришел в себя", - говорится в сообщении больницы.
Но медики отметили, что пациент "все еще не в безопасности".
"Чарли все еще чувствует себя очень плохо и нуждается в круглосуточной опеке специалистов здесь, в районной больнице Солсбери", - говорится в заявлении.
Как сообщал УНН, 9 июля женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), умерла в воскресенье в больнице.
Напомним, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.