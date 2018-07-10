Пострадавший во время инцидента в Эймсбери британец пришел в себя

"Мы наблюдали небольшие, но существенные изменения в состоянии Чарли Роули. Он находится в критическом, но стабильном состоянии, и он уже пришел в себя", - говорится в сообщении больницы.

Но медики отметили, что пациент "все еще не в безопасности".

"Чарли все еще чувствует себя очень плохо и нуждается в круглосуточной опеке специалистов здесь, в районной больнице Солсбери", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, 9 июля женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), умерла в воскресенье в больнице.

Напомним, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир.