Потерпілий під час інциденту в Еймсбері британець отямився
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Британець Чарльз Роулі, який потрапив під дію нервово-паралітичної речовини "Новачок" у Вілтширі, прийшов до тями. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила у вівторок лікарня міського округу Солсбері, передає УНН.
“Ми спостерігали невеликі, але суттеві зміни в стані Чарлі Роулі. Він перебуває в критичному, але стабільному стані, і він уже отямився”, — йдеться в повідомленні лікарні.
Втім медики відзначили, що пацієнт “все ще не в безпеці”.
"Чарлі все ще почуває себе дуже погано і потребуватиме цілодобової опіки спеціалістів тут, у районній лікарні Солсбері", — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, 9 липня жінка, яка зазнала впливу нервово-паралітичної речовини в Еймсбері (графство Вілтшир), померла в неділю в лікарні.
Нагадаємо, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох осіб в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир.