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Потенциал торговли между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долларов

Потенциал торговли между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8546 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Потенциал внешней торговли между Украиной и Китаем составляет более 10 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив по итогам встречи с главой Китайского комитета содействия торговле, передает УНН.

"Потенциал торговли Украина-Китай составляет 10 млрд долл. И даже больше", - отметил первый вице-премьер.

Кубив рассказал, что по итогам 2017 объем двусторонней торговли Украина-Китай вырос на 18% и составил 7,7 млрд долл.

"Тенденция роста продолжается и в текущем году: за I квартал 2018 объем двусторонней торговли составил почти 2 млрд долл., то есть на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - сообщил он.

Он также добавил, что украинская продукция без сомнения заинтересует китайских покупателей, которые за 5 лет планируют импортировать продукцию на 24 триллионов долл. и Украина планирует занять весомую долю в этом объеме.

Как сообщал УНН, Верховная Рада ввела "единое окно" для международной торговли. За соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата.

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