Потенциал торговли между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Потенциал внешней торговли между Украиной и Китаем составляет более 10 млрд долл. Об этом написал на своей странице в Facebook первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив по итогам встречи с главой Китайского комитета содействия торговле, передает УНН.
"Потенциал торговли Украина-Китай составляет 10 млрд долл. И даже больше", - отметил первый вице-премьер.
Кубив рассказал, что по итогам 2017 объем двусторонней торговли Украина-Китай вырос на 18% и составил 7,7 млрд долл.
"Тенденция роста продолжается и в текущем году: за I квартал 2018 объем двусторонней торговли составил почти 2 млрд долл., то есть на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - сообщил он.
Он также добавил, что украинская продукция без сомнения заинтересует китайских покупателей, которые за 5 лет планируют импортировать продукцию на 24 триллионов долл. и Украина планирует занять весомую долю в этом объеме.
Как сообщал УНН, Верховная Рада ввела "единое окно" для международной торговли. За соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата.