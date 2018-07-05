Потенциал торговли между Украиной и Китаем составляет 10 млрд долларов

"Потенциал торговли Украина-Китай составляет 10 млрд долл. И даже больше", - отметил первый вице-премьер.



Кубив рассказал, что по итогам 2017 объем двусторонней торговли Украина-Китай вырос на 18% и составил 7,7 млрд долл.



"Тенденция роста продолжается и в текущем году: за I квартал 2018 объем двусторонней торговли составил почти 2 млрд долл., то есть на 18,7% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году", - сообщил он.



Он также добавил, что украинская продукция без сомнения заинтересует китайских покупателей, которые за 5 лет планируют импортировать продукцию на 24 триллионов долл. и Украина планирует занять весомую долю в этом объеме.



Как сообщал УНН, Верховная Рада ввела "единое окно" для международной торговли. За соответствующий законопроект проголосовали 254 народных депутата.