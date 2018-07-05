Потенціал торгівлі між Україною та Китаєм становить 10 млрд доларів

"Потенціал торгівлі Україна-Китай складає 10 млрд дол. і навіть більше", - зазначив перший віце-прем’єр.



Кубів розповів, що за підсумками 2017 року обсяг двосторонньої торгівлі Україна-Китай зріс на 18% та становив 7,7 млрд дол.



"Тенденція зростання продовжується і у поточному році: за І квартал 2018 обсяг двосторонньої торгівлі склав майже 2 млрд дол., тобто на 18,7% більше порівняно з аналогічним періодом торік", - повідомив він.



Він також додав, що українська продукція без сумніву зацікавить китайських покупців, які за 5 років планують імпортувати продукцію на 24 трильйонів дол. і Україна планує зайняти вагому частку у цьому обсязі.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада запровадила "єдине вікно" для міжнародної торгівлі. За відповідний законопроект проголосували 254 народних депутати.