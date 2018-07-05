Потенціал торгівлі між Україною та Китаєм становить 10 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Потенціал зовнішньої торгівлі між Україною та Китаєм становить понад 10 млрд дол. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів за підсумками зустрічі з головою Китайського комітету сприяння торгівлі, передає УНН.
"Потенціал торгівлі Україна-Китай складає 10 млрд дол. і навіть більше", - зазначив перший віце-прем’єр.
Кубів розповів, що за підсумками 2017 року обсяг двосторонньої торгівлі Україна-Китай зріс на 18% та становив 7,7 млрд дол.
"Тенденція зростання продовжується і у поточному році: за І квартал 2018 обсяг двосторонньої торгівлі склав майже 2 млрд дол., тобто на 18,7% більше порівняно з аналогічним періодом торік", - повідомив він.
Він також додав, що українська продукція без сумніву зацікавить китайських покупців, які за 5 років планують імпортувати продукцію на 24 трильйонів дол. і Україна планує зайняти вагому частку у цьому обсязі.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада запровадила "єдине вікно" для міжнародної торгівлі. За відповідний законопроект проголосували 254 народних депутати.