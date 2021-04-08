Посягательство на территориальную целостность Украины: руководителя оккупационной администрации Новоазовска будут судить заочно
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Досудебное расследование в отношении 53-летнего жителя Новоазовска, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, завершено. Его будут судить заочно. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Детали
Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года мужчина, находясь в должности так называемого "главы администрации г. Новоазовск", проводил на временно неподконтрольной территории области политику оккупационной администрации РФ о легитимности так называемой "ДНР".
Сейчас обвинительный акт направлен в Приазовский районный суд Запорожской области для рассмотрения по существу. В связи с сокрытием обвиняемого от следствия, его будут судить заочно.
Максимальное наказание по указанной статье - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Добавим
"Министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины.