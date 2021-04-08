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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 36996 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 53534 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 105711 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 141613 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 193990 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 278373 просмотра

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Посягательство на территориальную целостность Украины: руководителя оккупационной администрации Новоазовска будут судить заочно

Посягательство на территориальную целостность Украины: руководителя оккупационной администрации Новоазовска будут судить заочно

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Досудебное расследование в отношении 53-летнего жителя Новоазовска, который обвиняется в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, завершено. Его будут судить заочно. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года мужчина, находясь в должности так называемого "главы администрации г. Новоазовск", проводил на временно неподконтрольной территории области политику оккупационной администрации РФ о легитимности так называемой "ДНР".

Сейчас обвинительный акт направлен в Приазовский районный суд Запорожской области для рассмотрения по существу. В связи с сокрытием обвиняемого от следствия, его будут судить заочно.

Максимальное наказание по указанной статье - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Добавим

"Министру связи и массовых коммуникаций" оккупационной администрации РФ в Луганской области сообщено о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя и захвата государственной власти Украины.

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