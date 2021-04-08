Посягання на територіальну цілісність України: керівника окупаційної адміністрації Новоазовська судитимуть заочно

Деталі

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2016 року чоловік, перебуваючи на посаді так званого "главы администрации г. Новоазовска", проводить на тимчасово непідконтрольній території області політику окупаційної адміністрації РФ щодо легітимності так званої "ДНР".

Наразі обвинувальний акт скеровано до Приазовського районного суду Запорізької області для розгляду по суті. У зв’язку з переховуванням обвинуваченого від слідства, його судитимуть заочно.

Максимальне покарання за вказаною статтею - до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Додамо

“Міністру зв’язку та масових комунікацій” окупаційної адміністрації РФ у Луганській області повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України.