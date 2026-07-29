Поступление в профессиональные колледжи: с сегодняшнего дня начинают публиковать рейтинговые списки

С 29 июля в Украине начинается обнародование рейтинговых списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению в учреждения профессионального предвысшего образования. Об этом сообщается в официальном сообщении Министерства образования и науки Украины, передает УНН.

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Таким образом, в Украине начинается один из самых ответственных этапов вступительной кампании в учреждения профессионального предвысшего образования — обнародование рейтинговых списков абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Абитуриенты, претендующие на обучение за счет государственного или регионального бюджета, начнут получать первые уведомления в электронных кабинетах.

График обнародования рейтинговых списков

Сроки публикации списков рекомендованных лиц зависят от образовательной базы, на основе которой осуществляется поступление.

Абитуриенты, поступающие на основе 9 классов (базовое среднее образование — БСО), смогут узнать о предоставлении рекомендации к зачислению в период с 29 по 31 июля.

А вчерашние ученики, которые поступают на основе 11 классов (полное общее среднее образование — ПОСО) и других образовательных уровней, найдут свои фамилии в списках в период с 8 по 17 августа.

Отметим, что все решения о рекомендации отображаются в ЕГЕБО. Помимо персональных уведомлений в электронных кабинетах абитуриентов, с рейтинговыми списками можно ознакомиться непосредственно на стендах или официальных сайтах выбранных колледжей.

Как подтвердить выбор места обучения

Получить рекомендации в электронном кабинете — это лишь первый шаг. Чтобы быть зачисленным на места государственного или регионального заказа, абитуриенту необходимо обязательно подтвердить выбор одного места обучения.

Способы подтверждения:

онлайн: непосредственно в электронном кабинете абитуриента;

лично: подав необходимые документы непосредственно в приемную комиссию колледжа;

дистанционно: средствами электронной связи с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Конечные сроки подтверждения выбора

Для девятиклассников дедлайн выполнения требований к зачислению установлен до 12:00 4 августа, а для абитуриентов после 11 класса и других образовательных уровней — до 18:00 14 августа. Если юноши и девушки не подтвердят свой выбор в установленные сроки — они потеряют право на зачисление по соответствующей конкурсной предложению.

График зачисления в колледжи

Непосредственное зачисление девятиклассников на бюджет состоится не позднее 18:00 7 августа, а на контрактную форму — до 11 августа, с возможностью перевода на вакантные бюджетные места до 17 августа.

Для абитуриентов на основе 11 классов и других образовательных уровней зачисление по государственному или региональному заказу пройдет до 18:00 19 августа, а на контракт — до 12:00 30 августа.

Перевод этой категории на вакантные бюджетные места также завершится 30 августа, а дополнительный набор на контракт для всех абитуриентов при необходимости продлится до 15 октября.

Если же бюджетное место неожиданно освободится из-за отказа или неподтверждения со стороны первоочередно рекомендованных лиц, их перераспределят между абитуриентами согласно очередности в рейтинге.

Для абитуриентов после 9 класса обновленные списки появятся до 20:00 4 августа, а подтвердить место после этого нужно будет до 18:00 6 августа.

Для абитуриентов после 11 класса обновление списков произойдет до 12:00 17 августа, с конечным сроком подтверждения выбора до 18:00 18 августа.

Напомним

По состоянию на 28 июля абитуриенты подали 805 822 заявления на бакалавриат и медицинскую магистратуру. Самыми популярными вузами стали Львовская политехника и Львовский национальный университет имени Ивана Франко.