Поставка высокоточных ракет GLSDB в Украину отложена до 2024 года - Reuters

Передача Украине дальних высокоточных ракет, которая ожидалась еще в марте, отложена на 2024 год, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Речь идет о боеприпасах GLSDB - совместной разработке компаний Boeing и Saab. Это легкие, недорогие и высокоточные бомбы с ракетным двигателем, которые выстреливаются из установок типа HIMARS и способны поражать цели на дальности до 160 км - то есть значительно дальше, чем ракеты GMLRS, которые сейчас использует украинская армия.

Передача этих боеприпасов рассматривалась как компромиссный вариант из-за нежелания администрации Джо Байдена поставлять Украине более мощные и дальнобойные ракеты типа ATACMS с радиусом действия более 300 км.

Как отмечает Reuters, ссылаясь на осведомленных собеседников, хотя в марте россия заявила, что сбила GLSDB, до сих пор США не поставили Украине ни одной подобной "умной бомбы".

Ровно год назад, 29 ноября 2022 года, сообщалось, что США рассматривают передачу Украине подобных боеприпасов, и первую крупную партию можно поставить уже в марте этого года. В Украине рассчитывали, что эти ракеты смогут оказать существенную поддержку весеннему контрнаступлению украинских войск, что ожидалось тогда.

В феврале, однако, стало известно, что поставки GLSDB переносятся на вторую половину этого года.

Теперь источники агентства Reuters, знакомые с текущими сроками поставки, говорят, что компания Boeing, основной подрядчик GLSDB, передаст их США в конце декабря, после чего в течение нескольких месяцев армия будет проводить их испытания, прежде чем боеприпасы будут отправлены в Украину.

Представитель Пентагона заявил Reuters, что оборонное ведомство намерено предоставить эти боеприпасы Украине в первой половине 2024 года после успешного проведения их испытаний.