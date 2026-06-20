Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire Point

На здание посольства россии во Франции в ночь с 19 на 20 июня спроецировали надпись, похожую на прицел БПЛА средней дальности FP-2, производства украинской компании Fire Point, пишет УНН.

Как сообщают "осинтеры", посольство россии во Франции сегодня ночью "было в прицеле FP-2".

Как видно на фото, на здание была спроецирована лазером надпись Fire Point и зеленое сердце, характерное для прицела БПЛА, которые производит компания.

Напомним

В Париже прошла одна из крупнейших в мире выставок вооружений Eurosatory-2026 с участием 2000 компаний из 60 стран. Свыше 60 украинских производителей представили новейшие дроны и ракеты.