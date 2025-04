Посол США в Москве отказался от предложения МИД России - прививаться вакциной местного производства

“Посол Салливан благодарит за предложение, однако не хотел бы принимать дозу „Спутник V“, которая предназначена для гражданина России”, — написала Росс. Она добавила, что в США уже одобрены две вакцины от коронавируса, которые также помогают людям бороться с заболеванием в ЕС, Великобритании, Латинской Америке.

В понедельник, 22 декабря, на странице американской дипломатической миссии в Facebook была опубликована фотография письма Салливана. В нем дипломат пишет, что в 2020 году “вел себя хорошо, носил маску, сохранял дистанцию” и просит у Санты новую хоккейную клюшку, кроссовки для бега, а также вакцину от COVID-19.

However, as @mfa_russia is listening to our holiday wishes, and purports to have a link to Ded Moroz, the best gift would be the immediate release of wrongfully detained US citizens #PaulWhelan and #TrevorReed.

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020

Позднее МИД России в своем в Twitter ответил на письмо Салливана, предложив ему российскую вакцину “Спутник V”, а также порекомендовал, в частности, клюшки компании “Заряд”, которыми играет президент России Владимир Путин в матчах Ночной хоккейной лиги.