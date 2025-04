Посол США у Москві відмовився від пропозиції МЗС Росії - робити щеплення вакциною місцевого виробництва

“Посол Салліван дякує за пропозицію, однак не хотів би приймати дозу „Супутник V“, яка призначена для громадянина Росії”, — написала Росс. Вона додала, що в США вже схвалені дві вакцини від коронавірусу, які також допомагають людям боротися із захворюванням в ЄС, Великій Британії, Латинській Америці.

У понеділок, 22 грудня, на сторінці американської дипломатичної місії в Facebook була опублікована фотографія листа Саллівана. У ньому дипломат пише, що в 2020 році “поводився добре, носив маску, зберігав дистанцію” і просить у Санти нову хокейну ключку, кросівки для бігу, а також вакцину від COVID-19.

However, as @mfa_russia is listening to our holiday wishes, and purports to have a link to Ded Moroz , the best gift would be the immediate release of wrongfully detained US citizens #PaulWhelan and #TrevorReed .

— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) December 27, 2020

Пізніше МЗС Росії в своєму в Twitter відповіло на лист Саллівана, запропонувавши йому російську вакцину “Супутник V”, а також порекомендувало, зокрема, ключки компанії “Заряд”, якими грає президент Росії Володимир Путін в матчах Нічної хокейної ліги.