Посол Британии: украинцы живут на 11 лет меньше, чем европейцы

"Во Всемирном банке считают, что украинцы умирают на 11 лет раньше, чем среднестатистический европеец, в основном из-за устаревшей системы здравоохранения. Нужна реформа ", - написала посол.

World Bank says Ukrainians die 11 years younger than an average European, mostly because of the obsolete healthcare system. Reform needed.

