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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Посол Британії: українці живуть на 11 років менше, ніж європейці

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Світовому Банку вважають, що українці живуть на 11 років менше, ніж європейці. Про це повідомила посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф у Twitter, передає УНН.

Посол Британії: українці живуть на 11 років менше, ніж європейці

“У Світовому банку вважають, що українці помирають на 11 років раніше, ніж середньостатистичний європеєць, в основному через застарілу системи охорони здоров’я. Потрібна реформа,” — написала посол.

Нагадаємо, Посольство Великої Британії в Україні та посол Джудіт Гоф взяли участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку українських військових, та передали естафету МЗС України.

World Bank says Ukrainians die 11 years younger than an average European, mostly because of the obsolete healthcare system. Reform needed.

— Judith Gough (@JudithGoughFCO) 26 мая 2017 г.

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