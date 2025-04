Посол Британії: українці живуть на 11 років менше, ніж європейці

“У Світовому банку вважають, що українці помирають на 11 років раніше, ніж середньостатистичний європеєць, в основному через застарілу системи охорони здоров’я. Потрібна реформа,” — написала посол.

Нагадаємо, Посольство Великої Британії в Україні та посол Джудіт Гоф взяли участь у флешмобі #22PushUpChallenge на підтримку українських військових, та передали естафету МЗС України.

World Bank says Ukrainians die 11 years younger than an average European, mostly because of the obsolete healthcare system. Reform needed.

