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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76491 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 90229 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100529 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99733 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107457 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93998 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103826 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106218 просмотра

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Послы стран G7 поддержали позицию МВФ относительно Украины

Послы стран G7 поддержали позицию МВФ относительно Украины

Киев  •  УНН

 • 14787 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Послы стран "большой семерки" в Украине поприветствовали заявление Международного валютного фонда о потенциальном расширении помощи государству. Соответствующее заявление опубликовано на странице в Twitter послов G7, передает УНН.

"Послы стран G7 приветствуют заявление МВФ о потенциальном расширении помощи для Украины и уверяют в своей поддержке усилий власти для введения необходимого законодательства", - говорится в сообщении.

Послы заявили, что поддерживают работу Президента Владимира Зеленского и правительства Украины по урегулированию кризиса, связанного с коронавирусом, и продолжением важных реформ, которые трансформируют экономику Украины и позволят привлекать международные инвестиции.

Напомним, накануне директор-распорядительница Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о достижении прогресса по вопросу дальнейшего финансирования Украины.

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- G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) March 27, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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