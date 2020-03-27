Посли країн G7 підтримали позицію МВФ щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Посли країн "великої сімки" в Україні привітали заяву Міжнародного валютного фонду про потенційне розширення допомоги державі. Відповідну заяву оприлюднено на сторінці у Twitter послів G7, передає УНН.
"Посли країн G7 вітають заяву МВФ про потенційне розширення допомоги для України та запевняють у своїй підтримці зусиль влади для запровадження необхідного законодавства", - йдеться у повідомленні.
Посли заявили, що підтримують роботу Президента Володимира Зеленського та уряду України щодо врегулювання кризи, пов’язаної з коронавірусом, та продовження важливих реформ, які трансформують економіку України та дозволять залучати міжнародні інвестиції.
Нагадаємо, напередодні директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва заявила про досягнення прогресу з питання подальшого фінансування України.
https://t.co/i5NCIHYrwV pic.twitter.com/hYT928LFG0— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 27, 2020