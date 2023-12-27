Последствия ночной атаки рф в Одесской области: в больнице умер еще один человек

В результате ночной атаки рф в Одесской области один человек погиб на месте. Еще один человек, которого доставили в тяжелом состоянии в больницу, умер. Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Пострадавших в пригороде Одессы обнаружено 4, среди которых 17-летний подросток. Один человек погиб на месте, еще один человек, доставленный в тяжелом состоянии в больницу, скончался. Подросток остается в больнице, женщина и мужчина лечатся амбулаторно. 6-летний ребенок, о котором сообщалось ранее, пострадал в результате бытового пожара, не связанного с дроновой атакой - написал Кипер, выражая соболезнования родным и близким погибших.

За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"