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После Святого Николая в Украину вернется снег после Святого Николая

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 12:55  •  15232 просмотра

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До 7 декабря в Украине продлится сухая погода, а затем в большинстве регионов ожидается небольшой снег. Температура воздуха будет колебаться от -10°C ночью до +4°C днем.

Ближайшие дни в Украине пройдут без осадков, а с 7 декабря в большинстве областей Украины пройдет небольшой снег. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сообщается, что 5-6 декабря по всей территории страны преимущественно без осадков. В западных и северных областях ночью 5-10 градусов мороза, а местами до 14 градусов мороза. Днем там будет держаться температура от 0 до -5 градусов.

На остальной территории страны ночью от -1 до -6 градусов мороза. А днем от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. В Крыму воздух будет прогреваться до 8 градусов тепла.

7 декабря ночью в южной части и днем в большинстве областей пройдет небольшой снег. На крайнем юге - снег с дождем. Температура в северных областях будет держаться ночью на уровне 4-10 градусов мороза, а днем 1-6 градусов ниже нуля. На остальной части территории ночью 0-6 градусов мороза, днем от -3 до +2 градуса, на крайнем юге страны до +6 градусов.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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