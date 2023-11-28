После шторма, на одном из пляжей оккупированного Севастополя, обнаружена морская мина

После шторма, в оккупированном Крыму, на побережье возле города Севастополь выбросило якобы учебную мину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В оккупированном россией Севастополе шторм вынес на берег морскую реактивно-всплывающую мину. Подозрительную находку, как указывается, обнаружил местный житель. Мина якобы оказалась учебной и не представляла опасности для окружающих, о чем утверждают выводы взрывотехников силовой структуры оккупанта.

Напомним

Шторм в Крыму вызвал наводнения и перебои в электроснабжении, в частности в Евпатории были эвакуированы 150 человек, а трасса Саки-Евпатория перекрыта. Более 40 000 человек остались без электричества, а в некоторых районах наблюдались перебои с газом.

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