После невероятного камбэка украинская борчиха из Броваров уступила олимпийской чемпионке.

Украинская борчиха из Броваров в весовой категории до 57 килограммов Алина Грушина-Акобия в своем первом поединке на Олимпийских играх в Париже совершила невероятный камбэк и вырвала победу на последних секундах. Однако, во втором поединке уступила олимпийской чемпионке 2016 года Хелен Марулис, пишет УНН.

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В 1/8 финала соперницей нашей спортсменки стала бывшая украинка Ангелина Лысак, которая ныне выступает под флагом Польши.

За минуту до завершения поединка Алина Грушина-Акобия уступала в счете 6:13, однако сумела вырвать победу.

"Наша Алина Грушина-Акобия сегодня начала свое выступление на Олимпиаде с невероятной победы в 1/8 финала! В своем первом поединке наша борчиха сошлась с бывшей украинкой Ангелиной Лысак, которая сейчас выступает за Польшу. За минуту до окончания поединка Алина уступала 6:13, но проявила всю свою волю и спортивный характер и вырвала победу со счетом 16:13", - поздравил спортсменку городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале.

Следующий поединок Алина Грушина-Акобия провела чуть больше чем через час с опытной американкой, олимпийской чемпионкой 2016 года Хелен Марулис.

Судя по всему, все силы и эмоции наша Алина оставила в первом поединке, и времени на восстановление не хватило. Несмотря на это, в конце схватки наша борчиха в конце схватки так же была близка к камбэку, проиграв 4:7.