Должностным лицам банка "Финансы и Кредит", которые вывели активы более чем на миллиард грн, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Должностным лицам "Банка" Финансы и Кредит ", которые с помощью нерезидентов Украины незаконно вывели активы банка на сумму свыше одного миллиарда гривен, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Установлено, что должностные лица АО "Банк" Финансы и Кредит "путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения почти 54 млн долларов, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка -поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
Вследствие этих финансовых сделок и не отражение их в финансовой отчетности АО "Банк" Финансы и Кредит ", средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Бывшим председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО "Банк" Финансы и Кредит "сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.