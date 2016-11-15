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Должностным лицам банка "Финансы и Кредит", которые вывели активы более чем на миллиард грн, сообщили о подозрении

Должностным лицам банка "Финансы и Кредит", которые вывели активы более чем на миллиард грн, сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 9275 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Должностным лицам "Банка" Финансы и Кредит ", которые с помощью нерезидентов Украины незаконно вывели активы банка на сумму свыше одного миллиарда гривен, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что должностные лица АО "Банк" Финансы и Кредит "путем заключения договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения почти 54 млн долларов, которые предназначались в качестве гарантий со стороны Украинского банка -поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.

Вследствие этих финансовых сделок и не отражение их в финансовой отчетности АО "Банк" Финансы и Кредит ", средства были утрачены, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Бывшим председателю правления и одному из заместителей председателя правления АО "Банк" Финансы и Кредит "сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Прокуратурой подано в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

 

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