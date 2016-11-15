Посадовцям банку "Фінанси та Кредит", які вивели активи на понад мільярд грн, повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Службовим особам “Банку “Фінанси та Кредит”, які за допомогою нерезидентів України незаконно вивели активи банку на суму понад один мільярд гривень, повідомили про підозру. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Встановлено, що службові особи АТ “Банк “Фінанси та Кредит” шляхом укладення договору поруки із нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи майже 54 млн доларів, які призначались як гарантії з боку Українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі.
Внаслідок цих фінансових оборудок та не відображення їх у фінансовій звітності АТ “Банк “Фінанси та Кредит”, кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.
Колишнім голові правління та одному із заступників голови правління АТ “Банк “Фінанси та Кредит” повідомлено про підозри за ч. 5 ст. 191 КК України.
Прокуратурою подано до суду клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.