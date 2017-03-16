Чиновника "Донецкой железной дороги" заподозрили в финансировании терроризма

Установлено, что в июне 2014 года и. о. начальника Ново-кондрашевской дистанции сигнализации и связи ГП "Донецкая железная дорога", противозаконно издал приказ об увольнении гражданина от возложенных обязанностей на время прохождения службы в составе батальона "Заря" так называемой "Народной милиции" террористической организации "ЛНР". Кроме того, он обеспечил сохранение за последним основного места работы и выдачу единовременной материальной помощи и обеспечения выплаты заработной платы в его отсутствие.

На основании приказа и справок подписанных так называемым "командиром батальона " Заря " И.Плотницким, в которых указывалось, что указанное лицо в настоящее время проходит военную службу и является участником подразделения "Народной милиции ЛНР ", боевик получил денежные средства на общую сумму почти 20 тыс. гривен .

Таким образом чиновник государственного предприятия совершил действия с целью материального обеспечения террориста, сейчас ему сообщено о подозрении заочно.

Как сообщал УНН, в ФСБ РФ приказали активизировать на Донбассе борьбу с "украинским терроризмом".