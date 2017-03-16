Посадовця "Донецької залізниці" запідозрили у фінансуванні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На Луганщині повідомлено про підозру посадовцю Державного підприємства “Донецька залізниця” за фактом фінансування тероризму. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Встановлено, що у червні 2014 року в. о. начальника Ново-Кіндрашівської дистанції сигналізації та зв’язку ДП “Донецька залізниця”, протизаконно видав наказ про звільнення громадянина від покладених обов’язків на час проходження служби в складі батальйону “Заря” так званої “Народної міліції” терористичної організації “ЛНР”. Крім того він забезпечив збереження за останнім основного місця роботи та видачу одноразової матеріальної допомоги і забезпечення виплати заробітної плати за його відсутності.
На підставі наказу та довідок підписаних так званим “командиром батальйону “Заря” І.Плотницьким, в яких вказувалося, що вказана особа наразі проходить військову службу та є учасником підрозділу “Народної міліції ЛНР”, бойовик отримав грошові кошти на загальну суму майже 20 тисяч гривень.
Таким чином посадовець державного підприємства вчинив дії з метою матеріального забезпечення терориста, наразі йому повідомлено про підозру заочно.
Як повідомляв УНН, у ФСБ РФ наказали активізувати на Донбасі боротьбу з “українським тероризмом”.