Чиновник киевской РГА систематически требовал взятки с подчиненных
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Начальника отдела контроля за благоустройством одного из киевских райгосадминистраций уличили в систематическом взяточничестве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Чиновник требовал общую ежемесячную "дань" в размере 100 000 гривен от своих подчиненных. Деньги они должны были собирать с предпринимателей района за якобы выявленные при проверках нарушения соблюдений правил благоустройства. В случае невыполнения "плана", начальник отдела угрожал подчиненным увольнением.
Сотрудники СБУ задержали чиновника в рабочем кабинете при получении от одного из работников 30 000 гривен.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.