Чиновник киевской РГА систематически требовал взятки с подчиненных

Чиновник требовал общую ежемесячную "дань" в размере 100 000 гривен от своих подчиненных. Деньги они должны были собирать с предпринимателей района за якобы выявленные при проверках нарушения соблюдений правил благоустройства. В случае невыполнения "плана", начальник отдела угрожал подчиненным увольнением.

Сотрудники СБУ задержали чиновника в рабочем кабинете при получении от одного из работников 30 000 гривен.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.