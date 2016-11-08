Посадовець київської РДА систематично вимагав хабарі з підлеглих
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Начальника відділу контролю за благоустроєм однієї з київських райдержадміністрацій викрили на систематичному хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Посадовець вимагав загальну щомісячну “данину” у розмірі 100 тисяч гривень від своїх підлеглих. Гроші вони мали збирати з підприємців району за нібито виявлені під час перевірок порушення дотримань правил благоустрою. У випадку невиконання “плану”, начальник відділу погрожував підлеглим звільненням.
Співробітники СБУ затримали посадовця у робочому кабінеті під час отримання від одного з працівників 30 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.