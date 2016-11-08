Должностное лицо Фонда госимущества в Днепре "погорело" на взятке

Так, 6 ноября 2016 года сотрудник Фонда получил от частного предпринимателя, который намеревался открыть салон по ремонту мобильных телефонов, 13 тыс. грн (эквивалент 500 долларов США) неправомерной выгоды за передачу последнему в долгосрочную аренду помещения с применением наименьшего коэффициента арендной ставки. Согласно договоренности, ранее, в августе 2016 года, начальник отдела уже получал от этого же предпринимателя 500 долларов.

Решается вопрос относительно сообщения указанному лицу о подозрении в совершении данного преступления, применения меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.