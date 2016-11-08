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15 марта, 19:03 • 112940 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160069 просмотра

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Должностное лицо Фонда госимущества в Днепре "погорело" на взятке

Киев • УНН

 • 9452 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Днепре правоохранители разоблачили должностное лицо Фонда государственного имущества Украины по Днепропетровской области во время получения неправомерной выгоды. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Так, 6 ноября 2016 года сотрудник Фонда получил от частного предпринимателя, который намеревался открыть салон по ремонту мобильных телефонов, 13 тыс. грн (эквивалент 500 долларов США) неправомерной выгоды за передачу последнему в долгосрочную аренду помещения с применением наименьшего коэффициента арендной ставки. Согласно договоренности, ранее, в августе 2016 года, начальник отдела уже получал от этого же предпринимателя 500 долларов.

Решается вопрос относительно сообщения указанному лицу о подозрении в совершении данного преступления, применения меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

 

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