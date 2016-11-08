Посадовець Фонду держмайна у Дніпрі “погорів” на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Дніпрі правоохоронці викрили посадовця Фонду державного майна України по Дніпропетровській області під час одержання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Так, 6 листопада 2016 року посадовець одержав від приватного підприємця, який мав намір відкрити салон з ремонту мобільних телефонів, 13 тис. грн (еквівалент 500 доларів США) неправомірної вигоди за передачу останньому у довгострокову оренду приміщення із застосуванням найменшого коефіцієнту орендної ставки. Згідно домовленості, раніше, у серпні 2016 року, начальник відділу вже отримував від цього ж підприємця 500 доларів.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру у вчиненні даного злочину, застосування запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.