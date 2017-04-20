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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29923 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 95638 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149292 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113686 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114770 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111482 просмотра

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Должности военных капелланов в ВСУ введут с 15 мая

Должности военных капелланов в ВСУ введут с 15 мая

Киев  •  УНН

 • 21109 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. С 15 мая текущего года во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины генерал-майор Олег Грунтковский, передает корреспондент УНН.

"Согласно постановления Кабинета Министров, с 15 мая во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов. Мы провели опрос в военных частях, изучили отношение к разным конфессиям, составили списки кандидатов, которые уже были согласованы пастырской Советом при Министерстве обороны Украины. Капелланы готовы работать, им осталось пройти собеседование с командирами воинских частей и получить назначение", - сказал О.Грунтковський.

По словам О.Грунтковського, введение капелланства в ВСУ будет осуществляться в два этапа, на первом из которых до конца июня военные капелланы будут представлены для боевых подразделений, а до конца года во все подразделения вооруженных сил.

В боевых бригадах, по словам О.Грунтковского, будут задействованы от двух до четырех капелланов.

"Мы продолжаем изучать процесс их работы, учитываем тот опыт, который у нас уже есть. Мы не отказываемся и от волонтерской миссии, которую в Вооруженных Силах Украины осуществляет церковь, но работа капелланов также важна, ведь они смогут постоянно находиться с личным составом на передовой", - добавил О.Грунтковський.

Напомним, в октябре 2015 году секретарь СНБО Александр Турчинов предложил перевести военных капелланов на контракт.

А в апреле 2016 Президент Петр Порошенко во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций поручил Министерству обороны ускорить разработку положения о капелланстве в Вооруженных силах Украины и других силовых структурах.

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