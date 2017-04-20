Должности военных капелланов в ВСУ введут с 15 мая

"Согласно постановления Кабинета Министров, с 15 мая во всех боевых частях и подразделениях будут введены должности военных капелланов. Мы провели опрос в военных частях, изучили отношение к разным конфессиям, составили списки кандидатов, которые уже были согласованы пастырской Советом при Министерстве обороны Украины. Капелланы готовы работать, им осталось пройти собеседование с командирами воинских частей и получить назначение", - сказал О.Грунтковський.

По словам О.Грунтковського, введение капелланства в ВСУ будет осуществляться в два этапа, на первом из которых до конца июня военные капелланы будут представлены для боевых подразделений, а до конца года во все подразделения вооруженных сил.

В боевых бригадах, по словам О.Грунтковского, будут задействованы от двух до четырех капелланов.

"Мы продолжаем изучать процесс их работы, учитываем тот опыт, который у нас уже есть. Мы не отказываемся и от волонтерской миссии, которую в Вооруженных Силах Украины осуществляет церковь, но работа капелланов также важна, ведь они смогут постоянно находиться с личным составом на передовой", - добавил О.Грунтковський.

Напомним, в октябре 2015 году секретарь СНБО Александр Турчинов предложил перевести военных капелланов на контракт.

А в апреле 2016 Президент Петр Порошенко во время встречи с руководителями церквей и религиозных организаций поручил Министерству обороны ускорить разработку положения о капелланстве в Вооруженных силах Украины и других силовых структурах.