Посади військових капеланів у ЗСУ введуть із 15 травня

“Відповідно до постанови Кабінету Міністрів, з 15 травня у всіх бойових частинах та підрозділах будуть введені посади воєнних капеланів. Ми провели опитування у військових частинах, вивчили ставлення до різних конфесій, склали списки кандидатів, які вже були погоджені душпастирською Радою при Міністерстві оборони України. Капелани готові працювати, їм залишилося пройти співбесіду з командирами військових частин та отримати призначення”, — сказав О.Грунтковський.

За словами О.Грунтковського, введення капеланства у ЗСУ буде здійснюватися у два етапи, на першому з яких до кінця червня військові капелани будуть призначені до бойових підрозділів, а до кінця року у всі підрозділи збройних сил.

У бойових бригадах, за словами Грунтковського будуть задіяні від двох до чотирьох капеланів.

“Ми продовжуємо вивчати процес їхньої роботи, враховуємо той досвід, який в нас уже є. Ми не відмовляємося також від волонтерської місії, яку у Збройних Силах України здійснює церква, але робота капеланів також є важливою, адже вони зможуть постійно знаходитися з особовим складом на передовій”, — додав О.Грунтковський.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року секретар РНБО Олександр Турчинов запропонував перевести військових капеланів на контракт.

А у квітні 2016 року Президент Петро Порошенко під час зустрічі з керівниками церков і релігійних організацій доручив Міністерству оборони прискорити розробку положення про капеланство у Збройних силах України та інших силових структурах.