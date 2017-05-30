"Порту" предложило "ПСЖ" приобрести И.Касильяса - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Голкипер "Порту" Икер Касильяс может перебраться в чемпионат Франции в состав вице-чемпиона страны "Пари Сен-Жермен", сообщает УНН со ссылкой на L'Equipe.
Португальский сторона предложила "ПСЖ" взять себе опытного вратаря, контракт которого с вице-чемпионом Португалии завершится летом 2018. Впрочем, руководство серебряного призера Лиги 1 пока не сформировало свою позицию относительного возрастного игрока, которому уже 36 лет.
Примечательно, что новым спортивным директором "ПСЖ" в ближайшее время станет бывший генеральный директор "Порту" Антеро Энрике. Именно А.Енрике в 2015 году осуществил трансфер И.Касильяса из "Реала".
Отметим, что сейчас трансферная стоимость испанского голкипера составляет 3 млн евро.
Заметим, что в сезоне 2016-17 годов вратарь провел 43 матча во всех турнирах и пропустил 23 мяча.
Как сообщал УНН, И.Касильяс установил рекорд по количеству матчей в еврокубках.