"Порту" запропонувало "ПСЖ" придбати І.Касільяса - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Голкіпер "Порту" Ікер Касільяс може перебратися в чемпіонат Франції у склад віце-чемпіона країни "Парі Сен-Жермен", повідомляє УНН з посиланням на L'Equipe.
Португальська сторона запропонувала "ПСЖ" взяти собі досвідченого воротаря, контракт якого із віце-чемпіоном Португалії завершиться влітку 2018-го. Втім, керівництво срібного призера Ліги 1 поки що не сформувало свою позицію відносного вікового гравця, яком вже 36 років.
Примітно, що новим спортивним директором "Парі Сен-Жермен" найближчим часом стане колишній генеральний директор "Порту" Антеро Енріке. Саме А.Енріке у 2015 році здійснив трансфер І.Касільяса з "Реала".
Зазначимо, що наразі трансферна вартість іспанського голкіпера становить 3 млн євро.
Зауважимо, що у сезоні 2016-17 років воротар провів 43 матчі у всіх турнірах і пропустив 23 м'ячі.
Як повідомляв УНН, І.Касільяс встановив рекорд за кількістю поєдинків у єврокубках.