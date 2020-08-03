"Порту" в меньшинстве завоевал Кубок Португалии по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. ФК "Порту" одержал победу над "Бенфикой" в финальном поединке Кубка Португалии, получив трофей, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.
Дубль в “Порту” оформил защитник Шансель Мбемба. У “Бенфики” пенальти реализовал Карлос Винисус — 2:1.
Примечательно, что “Драконы” большую часть матча играли в меньшинстве после удаления на 38 минуте Диаса.
Отметим, “Порту” выиграл Кубок страны впервые с сезона-2010/11. Ранее клуб завоевал золотые медали чемпионата Португалии.
Также добавим, “Порту” сравнялся по количеству титулов с “Спортингом” (по 21). Лидирует “Бенфика” (29).