"Порту" в меньшинстве завоевал Кубок Португалии по футболу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81785 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105551 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110443 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139180 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112565 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134423 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102646 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102669 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104924 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102218 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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"Порту" в меньшинстве завоевал Кубок Португалии по футболу

"Порту" в меньшинстве завоевал Кубок Португалии по футболу

Киев  •  УНН

 • 12073 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. ФК "Порту" одержал победу над "Бенфикой" в финальном поединке Кубка Португалии, получив трофей, информирует УНН со ссылкой на сайты клубов.

Дубль в “Порту” оформил защитник Шансель Мбемба. У “Бенфики” пенальти реализовал Карлос Винисус — 2:1.

Примечательно, что “Драконы” большую часть матча играли в меньшинстве после удаления на 38 минуте Диаса.

Отметим, “Порту” выиграл Кубок страны впервые с сезона-2010/11. Ранее клуб завоевал золотые медали чемпионата Португалии.

Также добавим, “Порту” сравнялся по количеству титулов с “Спортингом” (по 21). Лидирует “Бенфика” (29).

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