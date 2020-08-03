"Порту" у меншості завоював Кубок Португалії з футболу

Дубль у “Порту” оформив захисник Шансель Мбемба. У “Бенфіки” пенальті реалізував Карлос Вінісус — 2:1.

Примітно, що “Дракони” більшу частину матчу грали в меншості через вилучення на 38 хвилині Діаса.

Зазначимо, “Порту” виграв Кубок країни вперше з сезону-2010/11. Раніше клуб завоював золоті медалі чемпіонату Португалії.

Також додамо, “Порту” зрівнявся за кількістю титулів із “Спортінгом” (по 21). Лідирує “Бенфіка” (29).