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"Порту" у меншості завоював Кубок Португалії з футболу

"Порту" у меншості завоював Кубок Португалії з футболу

Київ • УНН

 • 12073 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. ФК "Порту" здобув перемогу над "Бенфікою" у фінальному поєдинку Кубку Португалії, здобувши трофей, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.

Дубль у “Порту” оформив захисник Шансель Мбемба. У “Бенфіки” пенальті реалізував Карлос Вінісус — 2:1.

Примітно, що “Дракони” більшу частину матчу грали в меншості через вилучення на 38 хвилині Діаса.

Зазначимо, “Порту” виграв Кубок країни вперше з сезону-2010/11. Раніше клуб завоював золоті медалі чемпіонату Португалії.

Також додамо, “Порту” зрівнявся за кількістю титулів із “Спортінгом” (по 21). Лідирує “Бенфіка” (29).

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