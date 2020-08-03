"Порту" у меншості завоював Кубок Португалії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. ФК "Порту" здобув перемогу над "Бенфікою" у фінальному поєдинку Кубку Португалії, здобувши трофей, інформує УНН з посиланням на сайти клубів.
Дубль у “Порту” оформив захисник Шансель Мбемба. У “Бенфіки” пенальті реалізував Карлос Вінісус — 2:1.
Примітно, що “Дракони” більшу частину матчу грали в меншості через вилучення на 38 хвилині Діаса.
Зазначимо, “Порту” виграв Кубок країни вперше з сезону-2010/11. Раніше клуб завоював золоті медалі чемпіонату Португалії.
Також додамо, “Порту” зрівнявся за кількістю титулів із “Спортінгом” (по 21). Лідирує “Бенфіка” (29).