Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины"

"Я посоветовался с министром. И сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника - "Дня полиции Украины" 4 июля", - сообщил Порошенко.

Так, 4 июля 2015 на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.



Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций.