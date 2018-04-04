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Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины"

Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины"

Киев  •  УНН

 • 9727 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины". Об этом он заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, передает УНН.

"Я посоветовался с министром. И сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника - "Дня полиции Украины" 4 июля", - сообщил Порошенко.

Так, 4 июля 2015 на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.

Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций.

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