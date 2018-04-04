Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил 4 июля "Днем полиции Украины". Об этом он заявил во время вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Я посоветовался с министром. И сегодня подписал указ о введении нового профессионального праздника - "Дня полиции Украины" 4 июля", - сообщил Порошенко.
Так, 4 июля 2015 на Софийской площади Киева первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украине.
Как сообщал УНН, Президента Украины Петра Порошенко призвали сделать День массажиста официальным праздником. Соответствующая петиция опубликована в реестре электронных петиций.