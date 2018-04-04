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Порошенко затвердив 4 липня "Днем поліції України"

Порошенко затвердив 4 липня "Днем поліції України"

Київ • УНН

 • 9727 перегляди

КИЇВ.4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив 4 липня "Днем поліції України". Про це він заявив під час вручення сертифікатів водного та автомобільного транспорту Національній поліції України, передає УНН.

"Я порадився з міністром. І сьогодні підписав указ про запровадження нового професійного свята – Дня поліції України 4 липня", - повідомив Порошенко.

Так, 4 липня 2015 року на Софійській площі Києва перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Україні.

Як повідомляє УНН, Президента України Петра Порошенка закликали зробити День массажиста офіційним святом. Відповідна петиція опублікована в реєстрі електронних петицій.

Українські Національні Новини

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