Порошенко призвал ВР назначить двух судей КСУ по своей квоте
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. С сегодняшнего дня будут работать 16 из 18 судей Конституционного суда Украины. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принятия присяги судьями Конституционного суда, передает УНН.
"Сегодня приносят присягу двое новых судей Конституционного суда. Важно, что это впервые произошло через открытый прозрачный конкурс", - сказал он.
По словам Президента, вновь назначенные судьи - не просто известные юристы, они - признанные в Украине и за рубежом конституционалисты.
"Сейчас происходит мощное кадровое усиление конституционного суда. С сегодняшнего дня наконец будут работать 16 из 18 судей Конституционного суда", - сообщил он.
Порошенко поблагодарил конкурсную комиссию за профессиональный компетентный и достойный выбор. Он отметил, что судей Конституционного суда подбирали известные украинские юристы, судьи ЕСПЧ в отставке, и почетный председатель Венецианской комиссии были в составе конкурсной комиссии.
"Также сегодня хотел бы выразить твердое настояние чтобы и ВР не задерживалась со своей конституционной функцией, провела конкурсные процедуры и доназначила еще двух судей по своей квоте, для того чтобы наконец Конституционный суд Украины имел возможность работать в полном составе", - подчеркнул Президент.
Напомним, ранее Президент назначил двух судей в Конституционный суд Украины - Сергея Головатого и Василия Лемака.