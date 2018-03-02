Порошенко закликав ВР призначити двох суддів КСУ за своєю квотою
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Відсьогодні будуть працювати 16 з 18 суддів Конституційного суду України. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час церемонії складання присяги суддями Конституційного суду, передає УНН.
“Сьогодні складають присягу двоє новопризначених суддів Конституційного суду. Важливо, що це вперше відбулося через відкритий прозорий конкурс”, — сказав він.
За словами Президента, новопризначені судді — не просто відомі правники, вони — визнані в Україні та за кордоном конституціоналісти.
“Зараз відбувається потужне кадрове посилення конституційного суду. Відсьогодні нарешті будуть працювати 16 з 18 суддів Конституційного суду”, — повідомив він.
Порошенко подякував конкурсній комісії за професійний компетентний і достойний вибір. Він зазначив, що суддів конституційного суду добирали відомі українські правники, судді ЄСПЛ у відставці, і почесний голова Венеціанської комісії були в складі конкурсної комісії.
“Також сьогодні хотів би висловити тверде наполягання щоб і ВР не забарилась зі своєю конституційною функцією, провела конкурсні процедури і допризначила ще двох суддів за своєю квотою, для того щоб нарешті Конституційний суд України мав можливість працювати у повному складі”, — підкреслив Президент.
Нагадаємо, раніше Президент призначив двох суддів до Конституційного суду України - Сергія Головатого та Василя Лемака.