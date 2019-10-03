Порошенко в который раз не явился на допрос в ГБР

"Порошенко был вызван в Государственное бюро расследований на 10:00 для допроса в уголовном производстве, касающегося возможной организации незаконного перенаправления через государственную границу Украины лиц с использованием заведомо поддельных документов. Он собственно на допрос не явился...", - сказала Иванова.

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко 2 октября не прошел судебно-психологическую экспертизу на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.