Порошенко вкотре не з’явився на допит у ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко знову не з’явився на допит у ДБР у справі стосовно імовірної організації незаконного перенаправлення через державний кордон України осіб з використанням підроблених документів. Про це журналістам повідомила речниця Державного бюро розслідувань Анжеліка Іванова, передає УНН.
"Порошенко був викликаний до Державного бюро розслідувань на 10:00 для допиту у кримінальному провадженні, яке стосується імовірної організації незаконного перенаправлення через державний кордон України осіб з використанням завідомо підроблених документів. Він власне на допит не з’явився…", - сказала Іванова.
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко 2 жовтня не пройшов судово-психологічну експертизу на поліграфі у Київському науково-дослідницькому інституті судових експертиз.