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10 марта, 17:10 • 102791 просмотра

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10 марта, 16:40 • 103070 просмотра

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Порошенко присвоил президентскому полку почетное имя Богдана Хмельницкого

Порошенко присвоил президентскому полку почетное имя Богдана Хмельницкого

Киев  •  УНН

 • 8059 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко присвоил Отдельному киевскому полку Президента Украины почетное наименование имени гетмана Богдана Хмельницкого, передает УНН.

"С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, увековечения памяти гетьмана Богдана Хмельницкого - выдающегося полководца, государственного деятеля. Учитывая боевые заслуги, мужество, высокий профессионализм, образцовое выполнение поставленных задач личным составом Отдельного киевского полка Президента Украины присвоено Отдельному киевскому полку Президента Украины почетное наименование имени гетмана Богдана Хмельницкого. И в дальнейшем именовать его - Отдельный президентский полк имени гетмана Богдана Хмельницкого", - говорится в указе главы государства.

Во время церемонии присвоения нового имени Отдельному президентскому полку, а также присяги военными-срочниками полка Петр Порошенко отметил, что среди пополнения полка есть 17 молодых воинов, родители которых принимали участие в боях с российско-террористическими войсками на Востоке Украины.

"Пусть ваша военная служба в Вооруженных силах Украины отличится успехами и победами. Раскроет ваши мужские черты и станет гордостью для ваших родителей. Искренне поздравляю вас с выдающимся событием в жизни - составлением военной присяги на верность украинскому народу", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 6 декабря П.Порошенко передал ВСУ 40 американских медицинских машин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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