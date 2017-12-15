Порошенко присвоїв президентському полку почесне ім’я Богдана Хмельницького
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко присвоїв Окремому київському полку Президента України почесне найменування імені гетьмана Богдана Хмельницького, передає УНН.
“З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, увічнення пам’яті гетьмана Богдана Хмельницького — видатного полководця, державного діяча. Враховуючи бойові заслуги, мужність, високий професіоналізм, зразкове виконання поставлених завдань особовим складом Окремого київського полку Президента України присвоєно Окремому київському полку Президента України почесне найменування імені гетьмана Богдана Хмельницького. І надалі іменувати його — Окремий президентський полк імені гетьмана Богдана Хмельницького”, — йдеться в указі Глави держави.
Під час церемонії присвоєння нового імені Окремому президентському полку, а також складання присяги військовими-строковиками полку Петро Порошенко наголосив, що серед поповнення полку є 17 молодих воїнів, батьки яких брали учать у боях з російсько-терористичними військами на Сході України.
“Нехай ваша військова служба у Збройних силах України позначиться успіхами і перемогами. Розкриє ваші чоловічі риси та стане гордістю для ваших батьків. Щиро поздоровляю вас із визначною подією в житті — складанням військової присяги на вірність українському народові”, — наголосив він.
Як повідомляв УНН, 6 грудня П.Порошенко передав ЗСУ 40 американських медичних машин.