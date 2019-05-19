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Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Киев  •  УНН

 • 10020 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам по поводу сложения полномочий и смены власти в Украине и пожелал Зеленскому успешного президентства. Соответствующий текст появился на сайте АП, передает УНН.

Далее приводим текст обращения.

Смена власти - признак нашей принадлежности к европейской цивилизации. Демократию мы сохранили даже в условиях российской агрессии. Завтра власть переходит к новому Президенту, которого вы выбрали на честных и свободных выборах.

Прежде всего хотел бы поблагодарить великий украинский народ за великую честь работать в течение пяти лет во главе великой страны. Страны, которая поразила весь мир силой национального духа, поразила достоинством, поразила устойчивостью и свободолюбцем.

Особенно хотел бы поклониться защитникам Украины за право, возможность и честь быть Верховным Главнокомандующим.

Сейчас, когда еще не окончательно утихли взбудораженные избирательной кампанией страсти, трудно рассчитывать на объективную оценку пути, который мы преодолели от две тысячи четырнадцатого. Время все расставит по своим местам. Рано или поздно оно отделит грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи.

Страна не просто выжила. Она сегодня в лучшем состоянии, чем пять лет назад, и об этом свидетельствуют основные статистические показатели. Добиться этого удалось лишь совместными усилиями, благодаря поддержке активной части общества и пониманию большинства.

Украину мы сохранили, "Новороссию" - похоронили. Агрессора значительно сильнее нас - остановили. Создали армию, которая стала одной из сильнейших на континенте. Опираясь на международную проукраинскую коалицию она надежно держит оборону на Востоке.

Мы выиграли дипломатическую битву за ратификацию Соглашения об ассоциации и переориентировали экономику на Евросоюз. Товарооборот между Украиной и ЕС вырос более чем вдвое. И вообще никогда мы не были столь близкими с НАТО и Евросоюзом. В том числе и благодаря безвизу, который действует с 11 июня 2017 года.

Параллельно с движением в Европу мы укрепляли и нашу украинскую идентичность. Это и собственная политика исторической памяти, и декоммунизация. Это и Томос, который мы получили в начале года. Это и закон об украинском языке, только мной подписанный.

Конечно, есть такие сферы, где успехи куда скромнее. И даже в коротком разговоре на это стоит обратить внимание, так как это честный разговор. Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины. С очень большим опозданием начали восстанавливать уровень жизни после экономического кризиса, вызванного российской агрессией.

Попутно еще раз извиняюсь у всех, чьих надежд не оправдал; для кого реформы оказались особенно болезненными; кто за эти годы, встретившись с ложью, не нашел справедливости. Уже объяснял: даже если и верить в то, что Президент может все, он не может все сразу.

Владимиру Зеленскому желаю успешного президентства. Еще месяц назад мы были ярыми оппонентами на выборах. Но уже завтра, так случилось, он будет президентом моей родной страны. Страны, которую люблю и в чье европейское будущее стойко верю. Так пусть Господь Украину хранит, а ее новому главе - помогает в работе.

Меня, конечно, беспокоит то, что позитивные изменения, там где они есть, еще не стали необратимыми. Поэтому, уходя из офиса Президента, не могу уйти из политики. Остаюсь в ней не ради какой-то должности. В конце концов, самую высокую и почетную из них я уже занимал и выше двигаться некуда.

Мой долг - опираясь на поддержку общественности, защитить уже завоеванное в государственном строительстве... Никому не позволить ни свернуть с курса на членство в Евросоюзе и НАТО, ни втихую спустить его на тормозах.

Ритуальных проевропейских и евроатлантические деклараций - мало. Нужна повседневная тяжелая работа, которую моя команда и делала в течение пяти лет. Это то, чего я, как гражданин, буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо. Равно как и не давать спуску в случае отклонения от выверенного курса. Любые попытки, - резкие или ползучие, явные или скрытые - вернуть страну в сферу российского влияния, получат решительный отпор.

Стратегическая цель, которую я провозгласил во время предвыборной кампании, остается в силе - до 2023 года подать заявку на членство в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО. Только это гарантирует независимость страны и безопасность каждого из нас. Достижение такой цели - задача каждого ответственного гражданина. Моя - в том числе.

Как сообщал УНН, инаугурация новоизбранного президента Украины состоится в понедельник, 20 мая, в 10:00 утра.

УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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