Порошенко назвал "самые результативные реформы"

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 34141 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 79324 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 106149 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 114164 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 127935 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 144250 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147731 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 189365 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157256 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143260 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Порошенко назвал "самые результативные реформы"

Порошенко назвал "самые результативные реформы"

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КИЕВ. 18 июня. УНН. Децентрализация, которая стала предохранителем от разговоров о федерализации, является одной из самых результативных реформ вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации и реформированием сектора обороны и безопасности. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на ХIV Украинском муниципальном форуме, передает УНН.

"Децентрализация, в конце концов стала ключевой реформой, одной из самых результативных вместе с безвизом, Соглашением об ассоциации, с реформированием сектора обороны и безопасности. Децентрализация по определению, в том числе, и всего мира стала одной из самых эффективных реформ в государстве... Уверен в том, что на будущее, на многие годы стало очень эффективной прививкой от федерализации", - подчеркнул он.

Президент отметил, что децентрализация соответствует нашим евроинтеграционным планам. Также, по его словам, она является эффективной частью украинской антикоррупционной системы.

Напомним, вице-премьер Геннадий Зубко заявил, что в Украине необходимо провести тарифную децентрализацию.

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